SPK o şirketin halka arzını onayladı! Pay başına 51 lira

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisse başı 51 TL fiyatla gerçekleştireceği halka arz işlemini onayladı. Ayrıca, İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.'nin her biri 100 milyon TL değerindeki bedelli sermaye artırımlarına da onay verdi. Türkiye Sigorta A.Ş.'nin 3 milyar 838 milyon 476 bin 637 TL, Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin 2 milyar 236 milyon 400 bin 779 TL, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 559 milyon 30 bin TL, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 379 milyon 57 bin 391 TL ve Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 420 milyon TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırım taleplerini kabul ettiğini duyurdu.

Kurul, ayrıca Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2 milyar TL, Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 600 milyar TL, Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 200 milyon TL, Bien Finans Faktoring A.Ş.'nin 250 milyon TL, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin 30 milyar TL, Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.'nin 2 milyar 500 milyon TL, Hepsi Finansman A.Ş.'nin 1 milyar 50 milyon TL, Tam Finans Faktoring A.Ş.'nin 774 milyon TL, Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 700 milyon TL, Fiba Faktoring A.Ş.'nin 359 milyon TL ve Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'nin 750 milyon dolarlık tahvil ve finansman bonosu ihracına onay verdiğini bildirdi. Bunun yanı sıra, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin 40 milyon dolarlık sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı talebini de onayladı.

SPK, yeni girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının kuruluşuna yeşil ışık yaktı. Albayrak Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, 500 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı altında 100 milyon lira başlangıç sermayesi ile; Hera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ise 1 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı altında 200 milyon lira başlangıç sermayesi ile faaliyet gösterecek. Ayrıca, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ bünyesindeki Onüçüncü ve Ondördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nın kuruluşlarına ve katılma paylarının ihracına onay verildi. Osmanlı Portföy'ün BIST Temettü 25 Endeksi'ne dayalı Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu da SPK tarafından onaylanarak, halka arz edilecek katılma payları için izahname düzenlenmesine karar verildi.

SPK, 2023 yılı Şubat ayında meydana gelen depremler sonucu finans piyasalarını koruma amacıyla alınan ve borsada işlem gören şirketlerin hisse geri alım işlemlerini kolaylaştıran i-SPK.22.7 numaralı kararın, olayın üzerinden bir buçuk yıl geçmesiyle birlikte iptal edildiğini duyurdu. Bu kararın kaldırılması, piyasaların normal işleyişine dönüş sinyali olarak yorumlanabilir. Ayrıca, SPK, sermaye piyasası kurumları ve diğer ilgili tarafların, 5 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Kurul'a yapacakları başvuruları e-Başvuru Sistemi aracılığıyla elektronik olarak gerçekleştirmelerinin zorunlu hale getirildiğini bildirdi.