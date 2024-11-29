SPK'dan 10 şirkete sermaye artırım izni

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteni açıklandı. Bültenin en dikkat çeken kısmı, yeni bir halka arz onayı verilmemesi oldu. Bunun yanı sıra, birçok şirketin sermaye artırımı ve borçlanma araçları ihraç başvurusu onaylandı. SPK, 535,5 milyon liralık sermaye artırımı onayıyla dikkat çeken Sasa Polyester'e onay verirken, 12 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurularına da onay verdi.

SASA POLYESTER’E SERMAYE ARTIRIMI ONAYI

Sasa Polyester Sanayi AŞ’nin sermaye artırımı, şirketin çıkarılmış sermayesinin 43,3 milyar TL’den, 43,8 milyar TL’ye çıkarılmasıyla gerçekleşecek. Bu artırımı, 3,5 milyar TL nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvillerin tamamının paya dönüştürülmesiyle yapılacak. Sasa'nın sermaye artırımına ilişkin SPK'nın açıklamasında, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanacağı, tahvillerin dönüşümü için belirlenen 6,625 TL’lik dönüştürme fiyatıyla toplamda 535,5 milyon TL nominal değerli payların ihraç edileceği bildirildi. Bu paylar, Erdemoğlu Holding AŞ'ye tahsisli olarak verilecek.

BORÇLANMA ARAÇLARI İHRACI ONAYI

SPK, Türk Telekomünikasyon, Inveo Yatırım Holding, Birikim Varlık Yönetim ve birçok diğer şirkete borçlanma aracı ihraç izni verdi. Türk Telekom, 7,5 milyar TL’lik borçlanma aracı ihraç başvurusu onaylanırken, Oyak Yatırım Menkul Değerler için 20 milyar TL’lik, QNB Yatırım Menkul Değerler için 4 milyar TL’lik borçlanma başvurusu da onaylandı. Ayrıca, 1 milyar dolarlık bir borçlanma aracı ihraç başvurusu da Turkcell İletişim Hizmetleri için kabul edildi.

İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİM ENGELİ

SPK, internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yapıldığı belirlenen 77 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için hukuki işlem başlatılması kararını aldı. Bu siteler aracılığıyla yapılan kaldıraçlı işlemler, Türkiye'deki yerleşik kişileri hedef alıyordu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık teşkil ediyordu.

PARA CEZALARI VE İŞLEM YASAĞI

SPK, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AGYO) ve ARD Grup Bilişim Teknolojileri AŞ gibi şirketlerde gerçekleştirilen işlemleri inceleyerek, 3 gerçek ve 1 tüzel kişiye toplam 2,3 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca, AGYO ve ARDYZ şirketleriyle ilgili olarak belirli işlemler üzerinde işlem yasağı getirildi.

SPK’DAN YENİ YATIRIM FONLARI VE SERTİFİKALAR

SPK ayrıca, Allianz Hayat ve Emeklilik'in emeklilik yatırım fonunun kuruluşuna ve çeşitli kira sertifikası ihraç başvurularına onay verdi. Pasha Yatırım Bankası ve TF Varlık Kiralama gibi şirketlerin sermaye artırımına yönelik başvuruları da onaylananlar arasında yer aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye'deki sermaye piyasalarının düzenli ve güvenli bir şekilde işlemesini sağlamak için denetimlerini sürdürürken, yatırımcıların korunması amacıyla yeni düzenlemeler ve yaptırımlar getirmeye devam ediyor.