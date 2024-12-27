SPK'dan 2 şirketin halka arzına onay çıktı

SPK, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ ve Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin halka arzlarına da onay verdi. Gülermak, pay başına 125 lira, Egeyapı ise pay başına 15 lira fiyatla ilk halka arzını gerçekleştirecek.

SPK'nın son bültenine göre HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 210 milyon lira, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 900 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin 4 milyar 320 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurularını onayladı.

BORÇLANMA ARACI İHRACINA ONAY VERİLDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), çeşitli şirketlerin borçlanma aracı ihraç başvurularını kabul etti. SPK, aşağıdaki şirketlere toplamda büyük meblağlarda borçlanma aracı ihraç etme izni verdi:

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ : 10 milyar lira

: 10 milyar lira Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ : 1 milyar lira

: 1 milyar lira Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AŞ : 8 milyar lira

: 8 milyar lira Borlease Otomotiv AŞ : 2 milyar lira

: 2 milyar lira Şekerbank TAŞ : 2,5 milyar lira

: 2,5 milyar lira Emir Varlık Yönetim AŞ : 1 milyar lira

: 1 milyar lira Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ : 200 milyon dolar

: 200 milyon dolar Türkiye İş Bankası AŞ : 5 milyar dolar

: 5 milyar dolar Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ : 5 milyar dolar

: 5 milyar dolar Garanti BBVA : 2 milyar dolar

: 2 milyar dolar TC Ziraat Bankası AŞ: 13 milyar dolar

Ayrıca, SPK, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ ve Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin halka arzlarına da onay verdi. Gülermak, pay başına 125 lira, Egeyapı ise pay başına 15 lira fiyatla ilk halka arzını gerçekleştirecek.

İDARİ PARA CEZALARI

SPK, çeşitli şirketlere ve kuruluşlara idari para cezaları uyguladı. Ceza uygulanan şirketler şunlardır:

İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ : 155 bin 567 lira

: 155 bin 567 lira BCC Yatırım ve Danışmanlık AŞ : 3 milyon 81 bin 378,30 lira

: 3 milyon 81 bin 378,30 lira İstanbul Portföy Yönetimi AŞ : 316 bin 964 lira

: 316 bin 964 lira Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret AŞ : 986 bin 45,88 lira

: 986 bin 45,88 lira Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ: 493 bin 22,94 lira

Çan2 Termik AŞ ve Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'ye Ait Ceza Kararları

Çan2 Termik AŞ'nin pay piyasasında yapılan işlemler ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda 10 kişiye toplam 8 milyon 708 bin 122,42 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak yapılan incelemede, UBS AG London Branch’e 1 milyon 175 bin 29 lira idari para cezası verilmesine karar verildi. Diğer para cezası uygulanan şirketler ise şu şekilde:

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ : 1 milyon 814 bin 347 lira

: 1 milyon 814 bin 347 lira Phillipcapital Menkul Değerler AŞ : 139 bin 566 lira

: 139 bin 566 lira Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ : 942 bin 65 lira

: 942 bin 65 lira Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ : 69 bin 783 lira

: 69 bin 783 lira Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ: 7 milyon 778 bin 312 lira

Geosis Powertrain Motor ve Kontrol Teknolojileri AŞ'ye Cezai İşlem

SPK, Geosis Powertrain Motor ve Kontrol Teknolojileri AŞ'nin Borsa İstanbul AŞ'nin Girişim Sermayesi Pazarı'nda halka arz edilmeksizin satışına ilişkin başvuru ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda bir kişiye 246 bin 511,47 lira idari para cezası verdi.

SUÇ DUYURULARI VE İŞLEM YASAĞI KARARLARI

SPK, Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili sorumluluğu bulunan 18 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Ayrıca, bu kişilere 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. Tedbirler Tebliği uyarınca, daha önce işlem yapma yasağı getirilen kişilerin yasak süresi, 2 yıllık süreden düşülerek uygulanacak.

SPK, Borsa İstanbul AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunarak, bu kişilere 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine ve birinin sahip olduğu lisansların iptal edilmesine hükmetti.