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Sermaye Piyasası Kurulu 36 internet sitesine erişimin engeli getirdi

Sermaye Piyasası Kurulu, 36 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 13:23
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SPK'dan 36 internet sitesine erişim engeli

Sermaye Piyasası Kurulu 36 internet sitesine erişimin engeli getirdi
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 36 internet sitesine erişimin engellenmesi gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

SPK haftalık bülteninde yayınlanan ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şöyle:

tronbtrader524
acc.indyatirim
mobile.indyatirimtrader
capitalindexglobal
foreksan
garnetfx
forekspo
trading
turkiyetrades
tickmill
olivemarkets168
fsm-capital
en-iyi.forexanalizlerim1
fxxmglobal
direct.fxpro-tr.systems
hfm-trade2
kriptorex33
kazandiran.forexasistani
idolyatirim7
onsfx10
tr8.maldofx2
client2.maldofx
rukayatirim6
sca.rukayatirim6
wt.rukayatirim6
rukafx2
rukafxlisans2
hunfx4
sca.hunfx4
hmdtr20
my.octafxidn
octapk
lidyafx48
clientzone2.lidyaportal
forexkurumlari

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