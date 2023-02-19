19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

SPK'dan güçlendirilme tebliği değişikliği

Sermaye Piyasası Kurulunca Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde, portföy yönetim şirketlerinin organizasyonel yapı ve sermaye açısından güçlendirilmesi amacıyla değişikliğe gidildi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 14:02
Takip Et

SPK'dan portföy yönetim şirketlerinin güçlendirilmesine yönelik tebliğ değişikliği

SPK'dan güçlendirilme tebliği değişikliği
+
Aa
-

SPK'nın Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'de giderek önem kazanan ve hızla büyümeye devam eden yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının kurucu/yöneticileri olan portföy yönetim şirketlerinin organizasyonel yapı ve sermaye açısından güçlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan birtakım sorunların giderilmesine yönelik sektör talepleri dikkate alınarak, söz konusu tebliğde yapılması öngörülen bazı değişikliklere yer verildi.

Geniş yetkili portföy yönetim şirketlerinin organizasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla, araştırma, risk yönetim, teftiş ve iç kontrol hizmet birimlerinin yönetilen portföy büyüklüğünden bağımsız olarak şirket bünyesinde oluşturulması öngörüldü.

Son dönemde, portföy yönetim şirketlerinin faaliyetlerinin gerektirdiği organizasyonel yapıyı kurabilme, teknik donanım ve personel istihdamını sağlamak için daha çok kaynağa ihtiyaç duyduğu, şirketlerin kara geçmesine kadarki sürede sermayesinin önemli bir kısmını kaybettiği, güçlü sermaye yapısına sahip olmayan şirketlerin faaliyetini durdurmak zorunda kaldığı ve nihayetinde bazı şirketlerin kendi talepleri doğrultusunda faaliyet yetki belgelerinin iptal edildiği görüldü.

Bu çerçevede, portföy yönetim şirketlerinin güçlü bir başlangıç sermayesine ve özsermayeye sahip olması ve sektörde rekabet edebilmesini teminen ve tebliğ değişikliği ile yapılması planlanan organizasyonel yapıdaki değişiklikler ile şirketlerin maliyetinin daha da artacağı göz önünde bulunduruldu.

Böylelikle portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesinin 7 milyon 500 bin TL’den 30 milyon TL’ye, faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesinin ise 3 milyon 750 bin TL’den 15 milyon TL’ye artırılmasına, yönetilen portföy büyüklüğüne göre sahip olunması gereken asgari özsermaye tutarlarının 30 milyon TL ila 100 milyon TL (faaliyeti sınırlı portföy yönetim şirketlerinde 15 milyon TL ila 50 milyon TL) olarak belirlenmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Portföy yönetim şirketlerinin bünyelerinde insan kaynağı açısından güçlendirilmesini teminen ve fonların performansına da olumlu şekilde etki edebileceği değerlendirilerek, istihdam edilmesi zorunlu portföy yöneticisi sayısının tebliğin 28. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yönetilen portföy büyüklüğü aralıklarına göre sırasıyla 3, 4, 5 ve 6'dan az olmamak üzere belirlenmesi, ihtisas personelinin istisnalar saklı kalmak kaydıyla şirket tarafından tam zamanlı ve münhasıran bu görevleri yerine getirmek üzere istihdam edilmesi öngörüldü.

Söz konusu tebliğ, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

(Kaynak: DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
2
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
3
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
5
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
6
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
7
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Umman'da deprem
﻿Umman'da deprem
﻿Umman'da deprem
﻿Depremzede çiftçiye ekonomik destek
﻿Depremzede çiftçiye ekonomik destek
﻿Depremzede çiftçiye ekonomik destek
﻿İslahiye'de yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
﻿İslahiye'de yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
﻿İslahiye'de yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
﻿Kılıç Milli Takımı Dünya üçüncüsü 
﻿Kılıç Milli Takımı Dünya üçüncüsü 
﻿Kılıç Milli Takımı Dünya üçüncüsü 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.