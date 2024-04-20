SPK'den 7 kişiye borsalarda geçici işlem yasağı cezası

Kaynak: AA
SPK'den 7 kişiye borsalarda geçici işlem yasağı cezası
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 22 Nisan'dan başlamak üzere 7 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sermaye piyasası kurulundan 7 kişiye Borsada işlem yasağı geldi. SPK bültenine göre, Kurul, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 6 kişiye, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 1 kişiye, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 22 Nisan'dan başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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