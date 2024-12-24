Spor dünyası şokta: Sophie Hediger çığda hayatını kaybetti

İsviçreli snowboardcu Sophie Hediger, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda ülkesini temsil etmiş ve kadınlar snowboard cross dalında yarışmıştı. İsviçre Kayak Federasyonu, genç sporcunun Arosa Kayak Merkezi’nde yaşanan çığ faciasında hayatını kaybettiğini açıkladı. 26 yaşındaki Hediger, 14 Aralık’ta doğum gününü kutladıktan sadece birkaç gün sonra trajik bir şekilde yaşamını yitirdi.

FEDERASYONDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İsviçre Kayak Federasyonu CEO’su Walter Reusser, yaptığı açıklamada derin üzüntülerini dile getirdi: “Şoke olduk. Sophie’nin ailesine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Bu trajik kayıp, İsviçre Kayak ailesi için Noel tatillerine kara bir gölge düşürdü. Sophie’yi her zaman onurlu bir şekilde hatırlayacağız.”

KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR

Hediger, olimpiyat kariyerinin yanı sıra 2023-2024 sezonunda Dünya Kupası yarışlarında iki kez podyuma çıkma başarısı göstermişti. Spor camiası, genç yaşına rağmen yetenekleri ve elde ettiği başarılarla dikkat çeken Hediger’in kaybıyla büyük bir şok yaşadı.

Bu üzücü olay, kayak ve snowboard sporlarındaki güvenlik önlemlerini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, kış sporları yapan sporcuların çığ riski konusunda daha bilinçli olmaları gerektiğini vurguluyor.