Spor federasyonları ve kulüplerden, "kadına ve çocuğa dokunma" paylaşımı

Kaynak: AA
Spor federasyonları ve kulüplerden, "kadına ve çocuğa dokunma" paylaşımı

Türkiye Futbol Federasyonu "Kadınlarımıza ve çocuklarımıza uygulanan şiddeti kınıyoruz" paylaşımında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) başta olmak üzere birçok spor federasyonu ve kulübü, sosyal medya hesaplarından "kadına ve çocuğa dokunma" temalı paylaşımlar yaptı.

TFF, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada, kadın ve çocuklara yönelik şiddet olaylarını kınayarak, "Kadınlarımıza ve çocuklarımıza uygulanan her türlü şiddetin insanlık dışı olduğuna, sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine tüm kalbimizle inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, bu konuda duyarlılık gösteren kulüplere teşekkür etti.

TBF de sosyal medya üzerinden "#KadınaVeÇocuğaDokunma" etiketini kullanarak toplumsal bir mesaj verdi.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından "Artık duyduğumuz ses bir annenin feryadı, bir çocuğun yardım çığlığı, bir genç kızın haykırışı olmasın. Dayanışma için yükselen sesimiz olsun!" mesajını paylaşarak, bu harekete destek verdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi birçok spor kulübü ve sporcu da benzer şekilde "#KadınaVeÇocuğaDokunma" etiketiyle paylaşımlarda bulundu. Bu ortak hareket, kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı toplumsal dayanışma ve duyarlılığı artırmayı amaçlıyor.

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