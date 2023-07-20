Spor salonuna kapanan kadının inanılmaz değişimi. Azmin zaferi

Yakınları bile tanıyamadı. Kilo vermek için spor salonunda finessa başlayan genç kadının çektiği videolarla aylar içindeki değişimi şoke etti.

Spor salonuna kapanan kadının inanılmaz değişimi. Azmin zaferi

Editör: Ersoy Özdem

Çoğu zaman insanlar fazla kilolarından kurtulmak için diyet yaparken bazıları da spor salonunda spora başlıyor.

Sosyal medyada yayılan bir video da gündem oldu.

Kilo vermek isteyen genç kadın spor salonunda fitness yapmaya başladı.

Genç kadının aylar içindeki değişimine ise kimse inanamadı.

Kadın her ay değişimini videoya aldı ve bu anları paylaştı.

Spor yapan kadının değişimi aylar sonra çektiği videolarla belli oldu. Kadının inanılmaz değişimi ise viral oldu.

Kadının videosu zayıflamak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

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