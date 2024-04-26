Spor salonunda büyük sapıklık. Yanında çalışan kadını çekti

'marziiii10' kullanıcı adıyla TikTok'ta yer alan kadın, egzersizlerini kaydederken, başka bir kişinin de onu izinsiz çektiğini gördü.

Olayı fark ettiğinde, “Bu kadar rahatsız edici bir durumla karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim, mide bulantısı hissettim” şeklinde duygularını dile getirdi.

Kadın, spor salonunda kendi ilerlemesini kaydetmek amacıyla video çekerken, arka planda başka birinin de onu gizlice çektiğini fark etti.

"ŞOKE OLDUM"

Arabasında videoyu tekrar izlediğinde bu durumu fark eden kadın, “Kendi ilerlememi ve formumu görmek için video çekiyordum. Telefonumu ekipmanın yanına yerleştirdim ve o sırada bir adamın geçtiğini fark ettim, ancak o an için onun da beni videoya aldığını anlamadım. Arabada videoyu izlerken, bu durumu fark ettim ve şoke oldum” ifadelerini kullandı.

Kadın, bu durumu spor salonu yetkililerine bildirerek, adam hakkında şikayetçi oldu.

Paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kullanıcı kadının ve spor salonundaki diğer kadınların güvenliği için adamın bulunup cezalandırılmasını umduklarını belirtti.