Spor salonunda taciz anları kamerada. Sapığı böyle ifşaladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Spor salonunda taciz anları kamerada. Sapığı böyle ifşaladı

22 yaşındaki fitness tutkunu kadın kendisini taciz eden adamın görüntülerini TikTok'tan paylaşarak sapığı ifşaladı.

Genç kadın, hareketlerini cep telefonuyla kaydederken farkında olmadan bir olayın içine düştüğünü belirtti.

Farkında olmadan çekim alanına hızlı adımlarla giren bir erkek, ardından genç kadına dokunarak kadraja dahil oldu.

Bu anlar sosyal medyada paylaşılınca büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları videonun sahte olduğunu öne sürerken, diğerleri genç kadına destek veren yorumlar yaptı.

Sosyal medya kullanıcılarından biri, gönderiye "Gerçek olsun ya da olmasın, ellerinizi kendinize saklayın" şeklinde bir yorum bıraktı.

Kendisine Fern diyen 22 yaşındaki fitness tutkunu bu kadın, squat yaparken kendisini kaydederken bir adam ona arkadan cinsel saldırıda bulundu ve kalçasına dokunduğu anları paylaştı.

O anları TikTok'tan paylaşarak tacizcisini ifşa eden genç kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oluşturması dikkat çekti.

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