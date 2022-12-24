Altay Tuzlaspor'dan 4 yedi hakemi alkışladı

Ev sahibi ekibin gollerini 12'de Bilal, 32 ve 63'de Adeniyi 90 ise A. Yahaya kaydetti.
Altay'ın gollerini ise 4'de Ceyhun Gülselam ve 10'da Paixao kaydetti.
Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'ndaki maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti. Altaylı futbolcular son golden önce faulu vermediği gerekçesiyle hakemi alkışladı.
Geçen haftayı maç yapmadan geçen Altay, bu mağlubiyetle 21 puanda kaldı.
Ligde son 3 maçının ardından galibiyet alan Tuzlaspor puanını 19 yaptı.
Stat: Sancaktepe 15 Temmuz
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Temel, Hasan Hüseyin Tetik
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, İsmail Konuk, Sadi Karaduman, Mehmet Coşkun, Rotman, Erol Can Akdağ, Kone (Dk. 46 Yahaya), Adeniyi, Bilal Başacıkoğlu, Mata (Dk. 84 İbrahim Has)
Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Mehmet Gündüz, Kutay Yokuşlu (Dk. 65 Deniz Kadah), Zeki Yıldırım (Dk. 43 Arda Gezer, Dk. 64 Enes Yetkin), Özgür Özkaya (Dk. 77 Sefa Özdemir), Tolga Ünlü, Paixao
Goller: Dk. 4 Ceyhun Gülselam, Dk. 10 Paixao (Penaltıdan) (Altay), Dk. 12 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 32 ve 63 Adeniyi, Dk. 90 Yahaya (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Björkander, Dk. 90+6 Deniz Kadah (Altay), Dk. 67 Rotman (Tuzlaspor)
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