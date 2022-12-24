24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay Tuzlaspor'dan 4 yedi hakemi alkışladı

Altay Tuzlaspor'dan 4 yedi hakemi alkışladı

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor evinde Altay'ı 4-2 mağlup etti. İstanbul temsilcisi 2-0 geriye düştüğü maçtan 4-2 galip gelerek haftayı 3 puanla kapattı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 16:25
Takip Et

Spor Toto 1.Lig'de Altay Tuzlaspor'dan 4 yedi hakemi alkışladı

Altay Tuzlaspor'dan 4 yedi hakemi alkışladı
+
Aa
-

Ev sahibi ekibin gollerini 12'de Bilal, 32 ve 63'de Adeniyi 90 ise A. Yahaya kaydetti. 

Altay'ın gollerini ise 4'de Ceyhun Gülselam ve 10'da Paixao kaydetti. 

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'ndaki maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti. Altaylı futbolcular son golden önce faulu vermediği gerekçesiyle hakemi alkışladı.

Geçen haftayı maç yapmadan geçen Altay,  bu mağlubiyetle 21 puanda kaldı. 

Ligde son 3 maçının ardından galibiyet alan  Tuzlaspor puanını 19 yaptı. 

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Temel, Hasan Hüseyin Tetik

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, İsmail Konuk, Sadi Karaduman, Mehmet Coşkun, Rotman, Erol Can Akdağ, Kone (Dk. 46 Yahaya), Adeniyi, Bilal Başacıkoğlu, Mata (Dk. 84 İbrahim Has)

Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Mehmet Gündüz, Kutay Yokuşlu (Dk. 65 Deniz Kadah), Zeki Yıldırım (Dk. 43 Arda Gezer, Dk. 64 Enes Yetkin), Özgür Özkaya (Dk. 77 Sefa Özdemir), Tolga Ünlü, Paixao

Goller: Dk. 4 Ceyhun Gülselam, Dk. 10 Paixao (Penaltıdan) (Altay), Dk. 12 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 32 ve 63 Adeniyi, Dk. 90 Yahaya (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Björkander, Dk. 90+6 Deniz Kadah (Altay), Dk. 67 Rotman (Tuzlaspor)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
2
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
3
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
4
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
5
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
6
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
7
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
﻿Traktör uçuruma devrildi. 2 kişi yaralandı
﻿Traktör uçuruma devrildi. 2 kişi yaralandı
﻿Traktör uçuruma devrildi. 2 kişi yaralandı
﻿At keserken yakalandılar
﻿At keserken yakalandılar
﻿At keserken yakalandılar
﻿İzmir'de demir çelik fabrikasında kaza. 1 işçi öldü
﻿İzmir'de demir çelik fabrikasında kaza. 1 işçi öldü
﻿İzmir'de demir çelik fabrikasında kaza. 1 işçi öldü
﻿Hayvanat bahçesinde bebek tilki sevinci
﻿Hayvanat bahçesinde bebek tilki sevinci
﻿Hayvanat bahçesinde bebek tilki sevinci
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.