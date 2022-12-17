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Sakarya evinde kazandı

Spor Toto 1.Lig'in 18.haftasında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği mücadele etti.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 18:06
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Spor Toto 1.Lig'de Sakaryaspor evinde Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Sakarya evinde kazandı
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Sakaryaspor ile Gençlerbirliği, Spor Toto 1.Lig'in 18.haftasında mücadele etti. Sakaryaspor, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Sakarya'nın gollerini 16.dakikada K. Kassongo ve 79.dakikada Metehan Mert (kendi kalesine) atarken, Gençlerbirliği'nin tek golünü 26.dakikada Barış Alıcı kaydetti.

Bu sonuçla Sakaryaspor puanını 25'e yükselterek 10.sıraya yerleşti.

15 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği ise 7 puanla 19.sırada yer aldı.

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