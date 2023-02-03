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Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 23. hafta maçları ile devam ediyor. Karşılaşmanın maç önü, maç sonu detayları ve analizleri yenicaggazetesi.com.tr'de sizlerle buluşacak...

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 11:04
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan 23. hafta ile devam ediyor. Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı! Maçlar biter bitmez yazacaklar
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Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın başlıyor.
Karşılaşmaların detaylarını yenicaggazetesi.com.tr aktaracak...

CUMARTESİ:
Süper Lig'de haftanın açılış maçı, MKE Ankaragücü-Karagümrük arasında olacak. Saat 13.30'da başlayacak maçı Faruk Malik yazacak.

Saatler 16.00'yi gösterdiğinde Beşiktaş, Sivas deplasmanına çıkacak. Mücadeleyi Gürel Yurttaş değerlendirecek.

PAZAR:
Günün ilk maçında İstanbulspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak maçı, Mirza Şeker değerlendirecek.
Süper Lig'de derbi zamanı... 

Lider Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak maçın maç önü ve maç sonu tüm kritiklerini Sedat Kaya ve Turgay Beşyıldız yapacak.

PAZARTESİ:
Fenerbahçe, Kadıköy'de Konyaspor'u ağırlayacak.

Saat 20.00'deki maçı Fatih Saboviç değerlendirecek.

 

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