Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Kartal'a 3 puanı getiren goller Jota Silva ve El Bilal Toure'den geldi. Usta isimler, bu maçı bugünkü köşelerinde kaleme aldılar.

İşte o yazılardan öne çıkanlar:

'ÜZERİNE KOYMAK ZORUNDA'

"Sonuç olarak Beşiktaş kritik bir virajı döndü fakat oyun olarak hâlâ gelişime ihtiyaç var. Bu galibiyet bir seriye dönüşmezse alınan 3 puanın değeri eksik kalır. Siyah-Beyazlı takımın hem oyun disiplinini hem de hücum düzenini güçlendirmesi şart. Beşiktaş, nefes aldı ama bu performansın üzerine koymak zorunda."

(Sinan Vardar/Fotomaç)

'JOTA YİNE KRİTİK BİR GOLE İMZA ATTI'

Sergen Yalçın'ın ilk 11 için yeterli görmediği ve bugüne kadar oynatmadığı Jota yine kritik bir gole imza attı. Bundan sonra Jota'nın çok daha şans bulacağını söyleyebiliriz. Evet Beşiktaş hayatın doğal akışına aykırı olacak bir puan kaybına izin vermedi. Karagümrük karşısında da herhangi bir sıkıntı yaşansa o zaman kim bilir neler olurdu siz tahmin edin?"

(Kartal Yiğit/Takvim)

'OYUN DİSİPLİNİNDEN KOPMAYAN BİR TAKIM'

"'Penaltıyı at maçı bitir' derler ya, bu fırsat eline geçmişti Beşiktaş'ın. Cengiz çok kötü kullandığı penaltıda topu kaleci Grbic'e ikram etti. Kaçan penaltının strese dönen hikayesini yaşar mıydı acaba Beşiktaş? Geçtiğimiz haftalarda Kasımpaşa maçı gibi çok zorlu benzer karşılaşmalar hemen akıllara gelmişti. Öyle olmadı bu kez. Cengiz asisti yaparken, Toure'nin gol vuruşu mükemmeldi. Beşiktaş, dün akşam büyük bir farkla bitireceği maçta çok gol kaçırdı. Oyun mükemmel değildi ama en azından Karagümrük karşısında oyun disiplininden kopmayan bir takım izledik."

(Ercan Taner/Sözcü)

'ASLA BEŞİKTAŞ'IN OYUNCUSU OLAMAZ'

"Beşiktaş önde baskı ile başladı ama bu baskı büyük takım kalitesinde ve temposunda değildi. Pas tercihi yanlışlarının yanında top kayıpları da eklenince oyunu organize edemediler. Jota çok istekliydi, golle moral buldu. Orkun ve Cengiz bireysel yetenekleri ile öne çıkan oyuncular oldular. Gecenin en dikkat çeken organizasyonu Beşiktaş'ın kornerlerdeki başarısı... Jurasek akıllara zarar, yaptığı hataları amatör oyuncu yapmaz. Asla Beşiktaş'ın oyuncusu olamaz. Karagümrük, gücünü ve konumunu bilerek yerleşik ve kalabalık savunma ile oyunu geride karşıladı. Karagümrük yerine başka bir takım olsaydı Beşiktaş'ı çok ciddi sıkıntılar bekliyor olurdu."

(Mustafa Çulcu/Sabah)