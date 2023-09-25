Spor yorumcusu Sinan Engin, kendisine soru soran genç muhabiri tokatladı

Beyaz Futbol'da yorumlarıyla konuşulan spor yorumcusu Sinan Engin, sosyal medya akımlarından biri olan "Arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz?" sorusunu soran genç muhabire tokat atarak cevap verdi.
26 Eylül 2023 Salı
Beyaz Futbol'da yorumlarıyla konuşulan spor yorumcusu Sinan Engin, kendisine "Arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz?" sorusunu soran genç muhabire tokat attı
Beyaz Futbol'da yorumlarıyla konuşulan spor yorumcusu Sinan Engin, sosyal medya akımlarından biri olan "Arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz?" sorusunu soran genç muhabire tokat atarak cevap verdi.