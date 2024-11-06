Sporting'den Ruben Amorim’e unutulmayacak veda

Teknik direktörlük kariyerine İngiliz ekibi Manchester United'da devam edecek olan Ruben Amorim'e, Sporting taraftarı veda etti.

Portekiz'de Sporting ekibini çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde Manchester United kulübü ile anlaşan Ruben Amorim, yeşil-beyazlı kulübe ve taraftarlara Şampiyonlar Ligi maçıyla veda etti. Jose Alvalade Stadyumu'nda Manchester City'yi konuk eden Sporting'de taraftarlar, karşılaşma öncesi Portekizli teknik adama sevgi gösterisinde bulundu. Mart 2020'den itibaren takımı çalıştıran Amorim için tribünlerde "Obrigado (Teşekkürler)" yazılı dev bir pankart açılırken, görselde genç çalıştırıcı ve kazandığı kupalar yer aldı.

Manchester City ile oynanan maçı da 4-1 kazanan Sporting'de Ruben Amorim, son maçında tarihi bir galibiyet elde etti. Son düdüğün ardından futbolcularla birlikte tribünleri selamlayan 39 yaşındaki teknik adamı, futbolcular da çıkış tünelinin önünde havaya atarak sevgisini gösterdi.

Yeşil-beyazlılar Devler Ligi'nde 4 maçta 10 puana yükselirken, Portekiz Ligi'nde ise 10 maçta 10 galibiyeti bulunuyor.

Ruben Amorim, Sporting ile 2 Portekiz Ligi, 2 lig kupası, 1 de Portekiz Süper Kupa zaferleri yaşadı. Amorim, önümüzdeki günlerde Manchester United'a resmi imzayı atacak.