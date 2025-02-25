Spot piyasada doğal gaz fiyatları belirlendi!

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 65 milyon 270 bin 450 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 3 milyon 352 bin 250 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 15 bin 459 lira 54 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 4 milyon 222 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 16 bin 232 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 686 lira 56 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 312 milyon 240 bin 727 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 312 milyon 413 bin 771 metreküp olarak kayıtlara geçti.​​​​​​