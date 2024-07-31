Spotify geri adım attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Spotify geri adım attı

Popüler müzik dinleme platformu olan Spotify ücretsiz kullanıcılarının aylık 3 şarkı sözü görüntüleme hakkının genişletileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz ay kullanıcılarını üzen bir karar alan dünyanın en popüler müzik dinleme platformlarından birisi olan Spotify, ücretsiz olan kullanıcıların şarkı sözlerini görüntüleme özelliğine engel koymuş ve ayda sadece 3 şarkı sözü dinleyebileceklerini açıklamıştı.

Atılan bu adımın amacı ise kullanıcıların Premium hesaba geçmesi hedefleniyordu. Ancak kullanıcılardan gelen şikayetlerin ardı arkası kesilmeyince Spotify bu kararından geri adım attı.

LİMİT ARTIRILDI

Spotify attığı yeni adım ile beraber ücretsiz kullanıcılarının şarkı sözlerine erişim limitini artırma kararı aldı. Atılacak olan bu adım bölgesel değil tüm uygulama kullanıcılarına yönelik olacak. Şirket tarafından kesin bir sayı verilmemekle beraber şu açıklama yapıldı:

“Spotify olarak, sürekli olarak özelliklerimizi test ediyor ve geliştiriyoruz. Özelliklerin kullanılabilirliği farklı abonelik türleri ve pazarlara göre değişiklik gösterebilir. Önümüzdeki haftalarda, Spotify ücretsiz kullanıcıları için şarkı sözlerinin erişimini genişleteceğiz, böylece daha fazla kişi şarkı sözlerinin keyfini çıkarabilecek”

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