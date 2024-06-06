Spotify Google'a katılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Spotify Google'a katılıyor

Dünyanın en popüler müzik dinleme platformu olan Spotify, yakın bir zamanda Google’ın yapay zeka uzantısı olan Gemini ile entegre ediliyor.

Google Spotify uygulamasına uzantı eklemeye hazırlanıyor. Google’un uygulamasının açık kaynaklı kod diziliminde “assistant_robin_action_spotify_tap_snackbar” kodunun yer aldığı görüldü. Bu dizin sayesinde Google’ın Spotify’da müzik çalmaya başlayacağı sonucu ortaya çıkıyor.

Bu uzantı sayesinde Gemini’nin kullanıcılarına Youtube, Gmail, Haritalar, ve Youtube Müzik gibi farklı uygulamaların özelliklerine erişme ve bu uygulamaları kontrol etme imkanı sağlayacak.

Fakat Spotify üçüncü taraf bir uygulama olacağı için tüm özellikleri değil sadece belli başlı uygulamalara erişilebilecek. Bu uzantı şu an için yayınlanmış değil, fakat yakın zamanda yayınlanacak bir güncelleme veya beta güncellemesinde kullanılabilir olması bekleniyor.

Bu uzantının aynı Youtube Müzik uygulaması gibi kullanıcılara belirli şarkıları çalma ve benzer şarkıları arama gibi işlevleri sunması bekleniyor.

Spotify ve Gemini işbirliği sayesinde kullanıcıların müzik deneyimlerinin daha da işlevsel hale gelmesi ve kolay kontrol etmesi bekleniyor. Uygulamanın tam olarak ne zaman bu kodu kendisine entegre edeceği ise henüz kesinleşmiş değil.

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