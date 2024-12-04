Spotify heyecanla beklenen Wrapped 2024 özelliğini kullanıcılara sundu

Spotify Wrapped, yıllık dinleme özetinizi kişiselleştiren bir özellik olarak her yıl büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Kullanıcılar, favori şarkıları, sanatçıları, podcast'leri ve daha fazlasını öğrenebileceği özelliği bu yıl, Google’ın yapay zeka özetleme aracı NotebookLM ile güçlendirilmiş bir AI destekli podcast ile zenginleştiriyor. Bu özellik, kullanıcıların 2024 yılı boyunca dinledikleri müziklerin bir özetini, bir podcast formatında sunuyor. AI, kullanıcıların müzik zevklerini övüp, dinleme geçmişlerini özetleyerek, kişisel bir sesli özet sunuyor. Spotify, bu özelliği ilk olarak İngilizce konuşan ülkelerde sınırlı bir süre için sunacak.

Spotify, Wrapped’a yeni bir veri hikayesi ekleyerek, müzikal evrimizi gösteren "Your Music Evolution" özelliğini de tanıttı. Kullanıcılar, geçen yıl içinde müzik zevklerinde nasıl bir değişim yaşadıklarını görebilecekler. Bu özellik, özellikle 2024’te Beyonce’nin country müziğe adım atması, Taylor Swift’in Eras Turu gibi önemli müzik olaylarını dikkate alarak, dinleyicilerin değişen müzik tercihlerinin izini sürüyor.

YENİ ÖZELLİKLER VE AI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ DENEYİM

Spotify, AI destekli Wrapped podcast özelliğini tanıttıktan sonra, popüler not alma aracı NotebookLM ile iş birliği yaparak, müzik dinleme geçmişiyle ilgili yeni bir bakış açısı sunmayı hedefliyor. Kullanıcılar, Spotify’ın uygulamasında ana ekranda erişebileceği bu podcast'i dinlerken, AI sunucuları dinleme aktivitelerini özetleyecek ve müzik zevklerini takdir edecektir. Bu özellik, sosyal medya paylaşımları yaparak, kaydedilen sesli klipleri mobil cihazlarına kaydetme imkanı da sunuyor.

AI destekli DJ özelliği, geçtiğimiz yıl Wrapped’a eklenmişti ve bu yıl da devam ediyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde, popüler sanatçılar ve şarkılarla ilgili AI tarafından üretilen yorumları dinleyebiliyor. Bu yıl, Wrapped’ın AI DJ özelliği, dinleyicilerin müzik geçmişlerini anlatmak için iki AI sunucusuyla daha da geliştirilmiş durumda.

YENİ AUDİOBOOK VE PODCAST ÖZELLİKLERİ

Spotify, 2024’te Wrapped deneyimine yeni bir özellik ekledi: sesli kitaplar. Dünya genelindeki birçok pazarda, Spotify’ın sesli kitap koleksiyonu bu yıl iki katına çıkarak 300.000 başvuruya ulaştı. Spotify Wrapped, sesli kitapları dinleyenlere özel yeni bir editoryal merkez ve 2024’te Spotify kullanıcılarının sesli kitaplara olan ilgisini gösteren özel bir deneyim sunacak. Aynı zamanda, podcast üreticileri için de özel Wrapped deneyimi oluşturuldu.

Wrapped 2024 ayrıca, popüler sanatçılar ve podcast'lerin video mesajlarına yer verecek. Billie Eilish, Usher, Karol G, ve diğerleri, en çok dinlenen hayranlarına özel mesajlar gönderecek. Ayrıca, en sevilen sanatçıların AR temalı arkadaşlık bileklikleri Snapchat üzerinden paylaşılacak. Taylor Swift gibi en popüler sanatçılar için uygulamaya gizli sürprizler de eklenmiş durumda.

POPÜLER SPOTİFY LİSTELERİ VE EN ÇOK DİNLENENLER

Spotify, Wrapped 2024 kapsamında küresel olarak en çok dinlenen sanatçıları ve şarkıları açıkladı. En popüler sanatçılar arasında bir kez daha Taylor Swift, The Weeknd, Bad Bunny, Drake ve Billie Eilish yer aldı. En çok dinlenen şarkılar arasında Sabrina Carpenter’ın “Espresso”, Benson Boone’un “Beautiful Things” gibi hitler bulunuyor. Ayrıca, bu yıl Spotify, en çok paylaşılan şarkıların yanı sıra popüler podcast'lerin de listesini açıkladı.

Spotify Wrapped 2024, kullanıcılara müzik ve podcast deneyimlerini yeni bir boyutta keşfetme imkanı sunuyor. Yapay zeka desteğiyle güçlendirilmiş bu özellikler, dinleyicilere kişiselleştirilmiş ve interaktif bir deneyim vaat ediyor.