Spotify ücretlerine zam. İşte fiyat listesi

Spotfiy'da abonelik ücretlerine zam yapılacağı ifade edildi. Yapılan zammın ardından Bireysel, Duo, Aile ve Öğrenci paketleri şubat ayı ile birlikte yeni abonelik ücretleri ile sunulacağı belirtildi. Fiyatlara ortalama yüzde 42 zam yapıldığı ortaya çıktı.

Buna göre yapılan zamla birlikte öğrenci üyelikleri 14,99​ TL, bireysel üyelikler 29,99 TL, aile üyelikleri ise 49,99​ TL yükseldi.

Öğrenci: 14,99 TL/ay (Eski fiyat 10,49 TL)

Bireysel: 29,99 TL/ay (Eski fiyat 20,99 TL)

Duo: 39,99 TL/ay (Eski fiyat 27,99 TL)

Aile: 49,99 TL/ay (Eski fiyat 34,99 TL)