Spotify, yeni video gelir modelini tanıttı

Spotify, sesli yayın platformu olmanın ötesine geçerek yeni gelir modelleriyle yaratıcılarına daha fazla fırsat sunmaya hazırlanıyor. 18 yaşındaki platform, Los Angeles’taki Now Playing etkinliğinde popüler video içerikleri ödüllendirecek yeni özellikler ve güncellenmiş Spotify Partner Programı’nı duyurdu. Bu hamle, Spotify’ın video içerik alanındaki büyümesini pekiştiriyor.

Spotify CEO’su Daniel Ek, video içeriklerin platformdaki büyümesine ve buna bağlı yatırım fırsatlarına dikkat çekti. Ek, podcastler ve video on demand (talep üzerine video) gibi formatlara büyük yatırımlar yaptıklarını belirtti. Spotify’da video podcast sayısı yıllık olarak üç kat artarak 300.000’i buldu ve 250 milyon kullanıcı en az bir video podcast izlemiş durumda. Ek, bu içeriklerin ortalama izlenme süresini artırarak Spotify’daki kullanıcı etkileşimini derinleştirdiğini vurguladı.

Spotify, video içeriklere yaptığı yatırımların karşılığını alırken, yaratıcıları için yeni bir gelir modeli de devreye alıyor. 2025’in başında faaliyete geçecek Spotify Partner Programı, yaratıcılarına iki gelir kaynağı sunacak: Reklam gelirleri ve Premium Video Revenue (Premium Video Geliri). Video reklamlarıyla gelir elde eden yaratıcılar, ayrıca Premium abonelere gösterilen videolarından daha fazla ödeme alacaklar. Bu model, Meta'nın Reels platformuna benzer şekilde, performansa dayalı bir ödeme sistemi sunuyor.

Spotify, video içerik üreticilerini platformuna çekmeyi hedeflerken, video içeriklere yönelik yatırımını da artırıyor. Bu gelişmeler, platformun 2025 yılına kadar video ekosistemini büyütme planlarının temelini oluşturuyor.