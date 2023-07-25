Spotify'a da zam geldi! En ucuz paket bakın kaç lira

Geçtiğimiz günlerde ABD'de Spotify fiyatları zamlanmış, herkes bu durum Türkiye'de de olacak mı diye merak etmişti.

Türkiye fiyatına yüzde 42 seviyesinde zam yaparak dikkatleri üstüne çeken Spotify tarafından abonelik ücretlerine yine zam yapılacağı söylenmişti. ABD özelinde yapılması beklenen zam bugün itibariyle birçok pazarda yapıldı.

Türkiye'nin de etkilendiği Spotify zammındaki yeni güncel fiyat listesi şu şekilde:

Bireysel plan: eski fiyat: 29.99 TL, yeni fiyat: 39.99 TL

Duo plan: eski fiyat:39.99 TL, yeni fiyat 54.99 TL

Aile planı: eski fiyat:49.99 TL, yeni fiyat: 64.99 TL

Öğrenci planı: eski fiyat:14.49 TL, yeni fiyat: 21.99 TL