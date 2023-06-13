Spotify'a kişiye özel çevrimdışı mod geliyor

Müzik dinleme platformu Spotify'a "Your Offline Mix" özelliği geliyor. Bu özellikle Spotify kullanıcılar üç buçuk saat çevrimdışı müzik dinleyebilecek.

Spotify'a kişiye özel çevrimdışı mod geliyor

Spotify’ın CEO’su Daniel Ek, uygulamaya yeni bir özellik geldiğini duyurdu.

Spotify, kullanıcıların çevrimiçi bağlantılarından bağımsız olarak kesintisiz bir müzik deneyimi yaşatacağı ifade edildi.

Bu özelliğin uçaklarda ve şehirden uzak yerlerde fark yaratacağını ifade etti. Ek özelliği şu sözlerle duyurdu:

İster uçakta olun, ister metroda yer altında olun, ister sadece bağlantının zayıf olduğu bir bölgede olun, bu özellik görünüşte kusursuz bir dinleme deneyimi sağlayacaktır.

3.5 saat oynatma listesi sunacak şekilde hazırlanacak oynatma listesi, internetin olmadığı durumlarda telefonlara otomatik olarak indirilecek.

İNTERNET KULLANMAYA GEREK KALMAYACAK

Dinleyiciler, bir internet bağlantısı tarafından bağlanmadan ve takip edilmeden en sevdikleri parçaları dinleyebildiğinden, bir özgürlük ve esneklik duygusu geliştirir.

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