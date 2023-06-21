Spotify'a yeni abonelik sistemi geliyor. İşte Supremium'un özellikleri

Müzik dinleme platformu olan Spotify'a, yeni bir abonelik seçeneği olan Supremium abonelik sistemi geliyor.

Spotify'a yeni abonelik sistemi geliyor. İşte Supremium'un özellikleri

ABD medyası, müzik dinleme platformu Spotify’a yeni bir abonelik seçeneğinin geleceğini açıkladı.

Yeni abonelik fiyatının pahalı olacağı aktarıldı. Şirket içinde “Supremium” olarak adlandırılan bu özel abonelik seçeneğinin şirketin bu zamana kadar getirdiği en pahalı plan olduğu da ifade edildi.

Bloomberg’in aktardığına göre, İsveç merkezli Spotify’ın bu abonelikte kullanıcılarına “yüksek kalitede” yani Hi-Fi kalitesinde müzik dinleme deneyimi sunacağı belirtildi.

Ses kalitesini geliştirmek için bir süredir çalıştığı belirtilen şirketin ses kaybını en aza indirerek bunu başarmayı amaçladığı aktarıldı. Bu en pahalı seçenek için ne kadar para isteneceği henüz bilinmezken ilk olarak ABD dışındaki pazarlarda deneneceği aktarıldı. Spotify’ın yüksek kalitede sesin yanı sıra bazı ayrıcalıklar da sunacağı duyuruldu.

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