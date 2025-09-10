Spotify'de kayıpsız ses devri başlıyor

Spotify, Premium aboneleri için uzun süredir beklenen kayıpsız ses (lossless audio) özelliğini kullanıma sundu. Bu yenilik, ses kalitesinde devrim niteliğinde bir gelişme sunuyor. Artık kullanıcılar, 24-bit/44.1 kHz FLAC formatında parça dinleyebiliyor, böylece enstrümanların ve vokallerin en küçük ayrıntıları bile net bir şekilde duyulabiliyor.

Bu gelişme, Spotify'ın kullanıcılarına sunduğu deneyimi zenginleştirme taahhüdünün bir parçası. Şirketin Premium abonelikten sorumlu Başkan Yardımcısı Gustav Gyllenhammar, bu özelliğin kullanıcılara kusursuz bir dinleme deneyimi sunmak için titizlikle geliştirildiğini belirtti.

ESNEKLİK VE KONTROL SİZİN ELİNİZDE

Spotify, her dinleyicinin farklı ihtiyaçları olduğunu bilerek, yeni özellik için kişiselleştirilebilir ayarlar sunuyor. Kullanıcılar artık mobil veri, Wi-Fi ve indirme ayarlarında "Kayıpsız" dahil olmak üzere farklı ses kalitesi seçenekleri arasında tercih yapabiliyor. Böylece veri kullanımını kontrol etmek ve en iyi ses deneyimine ulaşmak mümkün hale geliyor. Kullanıcılar, her bir kalitenin ne kadar veri tükettiğini görerek bilinçli seçimler yapabiliyor.

GENİŞ CİHAZ DESTEĞİ

Kayıpsız ses özelliği, telefon, tablet ve masaüstü bilgisayarların yanı sıra Spotify Connect'i destekleyen birçok cihazda da kullanılabiliyor. Sony, Bose, Samsung ve Sennheiser gibi markaların ürünleri bu özelliği desteklerken, Sonos ve Amazon cihazları için desteğin önümüzdeki ay gelmesi bekleniyor. En yüksek kalitede ses deneyimi için, Wi-Fi ağı üzerinden kablolu kulaklık veya hoparlör kullanılması tavsiye ediliyor. Bluetooth teknolojisinin mevcut bant genişliği, kayıpsız sesi tam olarak aktarmaya yetmediği için sinyalin sıkıştırılması gerekebiliyor.

KAYIPSIZ SES ÖZELLİĞİ NASIL AKTİFLEŞTİRİLİR?

Yeni özellikten faydalanmak için kullanıcıların uygulamada basit bir ayar değişikliği yapması yeterli.

Uygulamanın sol üst köşesindeki profil simgesine dokunun. "Ayarlar ve Gizlilik" menüsünden "Medya Kalitesi" seçeneğine gidin. Kayıpsız sesi etkinleştirmek istediğiniz ağ türünü (Wi-Fi, hücresel) veya indirmeleri seçin.

Unutulmaması gereken önemli bir detay, her cihazda bu ayarın manuel olarak yapılması gerektiğidir. Kayıpsız sesin aktif olduğunu, parça çalarken ekranda beliren özel bir göstergeden anlayabilirsiniz. Özelliğin kademeli olarak ve Ekim ayına kadar 50'den fazla ülkede kullanıma sunulması planlanıyor. ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda gibi bazı ülkelerdeki Premium aboneler şimdiden bu yeni deneyime erişmeye başladı.