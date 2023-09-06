Spotify'ın karmaşaya son veren özelliği artık ücretli olacak

Spotify kullanıcıları son günlerde uygulama içi şarkı sözlerine erişimlerinin olmadığını söyledi.

“Spotify Premium’da şarkı sözlerinin keyfini çıkarın” yazan bildirime dokunulduğunda ise 'kaydolun' seçeneği ile kullanıcılar karşı karşıya kaldı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Spotify, uygulama içi şarkı sözlerini bir ödeme engelinin arkasına koymanın rutin testlerinin sadece bir parçası olduğunu u duyurdu.

Spotify’ın küresel iletişim eşbaşkanı CJ Stanley, şu açıklamaları yaptı ve “Spotify’da rutin olarak bir dizi test gerçekleştiriyoruz; bu testlerden bazıları daha geniş kullanıcı deneyimimizin önünü açıyor. Diğerleri ise yalnızca önemli bir öğrenme işlevi görüyor. Şu anda paylaşacak başka haberimiz yok.” dedi.

Uygulama içi şarkı sözleri özelliğinin ücretli kullanıcılara özel sunulmasına tepki gösteren Free kullanıcıları bunu X’den (Twitter) dile getirdi. İşte şirketin bu kararına bir kullanıcıdan gelen tepki ve “Spotify Premium’da şarkı sözlerinin keyfini çıkarın” yazılı bildirim balonu: