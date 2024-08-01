Squid Game'in ikinci sezon tarihi belli oldu. Ne zaman final yapacağı açıklandı

Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Squid Game, üç yıl aradan sonra geri dönüyor. İlk sezonu yayınlandığı ilk 28 günde 1,65 milyardan fazla küresel izlenme saati elde ederek Netflix’in en çok izlenen dizisi unvanını kazanmış ve dünya çapında bir fenomene dönüşmüştü.

Akış platformu, merakla beklenen ikinci sezonun fragmanını yayınladı. Fragmanda, bir yarışmanın başlangıcında tabancanın ateşlenmesiyle koşmaya başlayan atletler ve ardından Squid Game yarışmacılarının tanıdık yeşil tulumları ile karşılaşmaları yer alıyor.

Gizemli Front Man karakterinin (Lee Byung-hun) yer aldığı podyumda, “Üç yıl oldu. Tekrar oynamak ister misin?” sorusu dikkat çekiyor.

ÜÇÜNCÜ SEZONDA FİNAL YAPACAK

Dizi, mali sıkıntı içindeki 456 kişinin büyük ödül için katıldığı tehlikeli bir oyunu konu alıyor. Dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, Netflix’in basın bülteninde yayınladığı mektubunda, hayranlarla paylaşmaktan büyük heyecan duyduğunu belirtti.

Hwang, “Birinci sezonun ardından üç yıl geçti ve birçok olay yaşandı. İkinci sezonun tarihi ve üçüncü yani final sezonuyla ilgili haberlerle sizlere geri dönmek benim için büyük bir mutluluk. İkinci sezonun çekimlerine başladığımızda, Squid Game dünyasına dönmenin inanılmaz bir his olduğunu düşündüm. Üç yıl sonra bu dünyaya dönmek nasıl bir his olacak, merak ediyorum. Seong Gi-hun’un intikam peşinde geri döneceği ve Front Man’in karşısına çıkacağı bu yeni sezon, sizlere heyecan verici bir deneyim sunacak. Üçüncü sezon ile dizinin finalinde ise sert bir çatışma bizi bekliyor. Umuyorum ki bu yolculuk sizler için de heyecan verici olacaktır. Teşekkürler ve yakında görüşmek üzere.”

26 ARALIK'TA İKİNCİ SEZON GELİYOR

Dizinin ikinci sezonu, 26 Aralık 2024’te Netflix’te yayınlanacak.