Sri Lanka 14 Hintli balıkçıyı gözaltına aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Sri Lanka 14 Hintli balıkçıyı gözaltına aldı
Hintli balıkçıların kaçak yollarla avlandıklarını belirten Sri Lanka Deniz Kuvvetleri, 14 balıkçının gözaltına alındığını duyurdu.

India Today sitesinde yer alan habere göre, Sri Lanka Deniz Kuvvetleri, ülkenin Jaffna bölgesi açıklarında kaçak avlandıkları iddia edilen 14 Hindistanlı balıkçıyı gözaltına aldı.

Yetkililer, balıkçıların teknelerine de el koyulduğunu duyurdu.

Son operasyonla, 2023'te Sri Lanka'da gözaltına alınan Hint balıkçı sayısı 240'a, el konulan tekne sayısı da 35'e çıktı.

Hindistan ile Sri Lanka arasında kaçak avlanma sorunu uzun süredir devam ediyor.

Sri Lanka Balıkçılık Bakanı Douglas Devananda, geçen hafta Parlamento'da yaptığı açıklamada, Hindistan ile üst düzey diplomatik çözüme ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

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