Sri Lanka ekonomisinde iyileşme sinyalleri

Sri Lanka ekonomisi, Temmuz 2025’te dış ticaret açığında kaydettiği daralma ve ihracat performansındaki artışla dikkat çekiyor. Ülkenin ekonomik göstergeleri, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen toparlanma işaretleri veriyor. Dış ticaret açığındaki iyileşme ve üretici fiyatlarındaki değişimler, Sri Lanka’nın ekonomik dinamiklerini anlamak açısından önemli ipuçları sunuyor.

DIŞ TİCARET AÇIĞI DARALIYOR

Sri Lanka’nın dış ticaret açığı, Temmuz 2025’te bir önceki yıla kıyasla 603,8 milyon dolardan 580 milyon dolara geriledi. Bu iyileşmede, ihracatın ithalata oranla daha hızlı artması etkili oldu. İhracat, geçen yıla göre yüzde 15,2’lik bir sıçrama ile 1,30 milyar dolara ulaşırken, ithalat yüzde 8,5 artarak 1,88 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İhracattaki bu güçlü performans, özellikle tekstil ve tarım ürünlerine olan küresel talebin artmasıyla desteklendi. Uzmanlar, bu verilerin Sri Lanka’nın dış ticaret dengesinde sürdürülebilir bir iyileşme potansiyeli taşıdığını belirtiyor

ÜRETİCİ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Temmuz 2025’te yıllık bazda yüzde 0,5 oranında geriledi. Bu, Haziran ayındaki yüzde 0,2’lik artışın tersine bir hareket olarak kayda geçti. Düşüşün temel nedenleri arasında tarım sektöründeki fiyatların yüzde 3,4 oranında azalması ve kamu hizmetleri fiyatlarında yüzde 29,3’lük sert bir gerileme yer aldı. Öte yandan, imalat sektöründe fiyatlar yüzde 1 artarak toparlanma sinyalleri verdi. Aylık bazda da ÜFE, Haziran’daki yüzde 0,6’lık artışın ardından yüzde 0,5 geriledi. Bu dalgalanmalar, küresel enerji fiyatlarındaki değişimlerin ve yerel üretim koşullarının etkisiyle açıklanıyor.

EKONOMİK TOPARLANMA UFUKTA

Sri Lanka, son yıllarda ekonomik krizler ve dış borç yüküyle mücadele ederken, dış ticaret açığındaki daralma ve ihracat artışı umut verici gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Ancak, üretici fiyatlarındaki düşüş, özellikle tarım ve kamu hizmetleri sektörlerinde devam eden zorlukları yansıtıyor.

Hükümetin, ihracatı destekleyici politikaları ve ekonomik reformları hızlandırması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, küresel piyasalardaki belirsizliklere karşı Sri Lanka’nın rekabet gücünü artırması gerektiğini ifade ediyor.Sri Lanka’nın ekonomik göstergeleri, hem yerel hem de küresel yatırımcılar için yakından takip ediliyor.

Ülkenin dış ticaret dengesindeki iyileşme, gelecek aylarda sürdürülebilir bir büyüme trendine dönüşebilecek mi? Bu soru, ekonomistlerin ve politika yapıcıların gündeminde yer almaya devam edecek.