Sri Lanka Merkez Bankası beklentilerini revize etti

Sri Lanka Merkez Bankası (CBSL), 2025 yılı için ülke ekonomisinde yüzde 4,5’lik büyüme beklediğini açıkladı. Bu oran, Dünya Bankası’nın yüzde 3,5’lik öngörüsünden daha yüksek bir iyimserlik taşıyor.

CBSL’nin yayımladığı son para politikası raporunda, küresel talep koşullarındaki dalgalanmalar ve dünya ekonomisindeki belirsizliklerin, ülkenin orta vadeli büyüme görünümünde risk oluşturabileceği vurgulandı. Özellikle dış talepte yaşanabilecek zayıflamanın, büyüme hedeflerini zorlayabileceği ifade edildi.

ABD İLE TİCARET GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Sri Lanka, Nisan 2024’te yüzde 44 olarak uygulanan ABD gümrük vergilerinin Temmuz ayında yüzde 20’ye indirilmesinin ardından, Washington ile ticaret görüşmelerine devam ediyor. İhracat pazarlarını çeşitlendirme ve mevcut ticaret anlaşmalarını güçlendirme hedefleri bu süreçte ön planda yer alıyor.

KRİZDEN ÇIKIŞ VE IMF DESTEĞİ

Ülke, üç yıl önce yaşanan ağır mali krizin ardından 2024’te yüzde 5’lik büyüme kaydetti. Bu toparlanmada, Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) sağlanan 2,9 milyar dolarlık destek paketi önemli rol oynadı. CBSL, bu finansal desteğin istikrarın yeniden sağlanmasına ve büyüme ivmesinin yakalanmasına katkı sunduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE İLE TİCARET BAĞLARI

Türkiye, Sri Lanka’nın Asya kıtasındaki önemli ticaret ortakları arasında yer alıyor. İki ülke arasında özellikle çay, tekstil ürünleri ve kauçuk başta olmak üzere birçok alanda ticaret yapılmakta. 2023 verilerine göre Türkiye, Sri Lanka’dan çay ithalatında Asya içindeki önde gelen ülkelerden biri konumunda. Uzmanlar, Sri Lanka’nın ekonomik toparlanmasının Türkiye-Sri Lanka ticaret hacmine de olumlu yansımasını bekliyor.

ENFLASYON HEDEFİ 2026 ORTASI

Merkez Bankası, enflasyonun yükseliş trendini sürdürerek 2026 ortasında yüzde 5 hedefine ulaşacağını tahmin ediyor. Yetkililer, fiyat istikrarının korunması ve sürdürülebilir büyüme için para politikası araçlarının dikkatle kullanılacağını vurguluyor.