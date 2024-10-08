Sri Lanka’da kendisini Peygamber ilan eden Kahin dokunduğu kadını bayılttı

Olay, yerel halk arasında büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşıldı.

Olay, Sri Lanka'nın küçük bir köyünde gerçekleşti. Kendini peygamber ilan eden kahin, düzenlediği bir dini ayin sırasında, katılımcılardan bir kadının ses tonunun kötü olduğunu belirtti.

Kahin, kadının ses tonunun ruhani enerjileri bozduğunu iddia ederek, kadına müdahale etmeye karar verdi.

Ayin sırasında kadına dokunan kahin, kadının bir anda bayılmasına neden oldu. Bu anlar, ayine katılan diğer kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Birçok kişi, kahinin davranışını eleştirerek, dini inançların bu şekilde suistimal edilmemesi gerektiğini savundu.

Sri Lanka'da dini liderlerin ve kahinlerin toplum üzerindeki etkisi oldukça büyük olduğu biliniyor.

Bu tür olaylar, halk arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oluyor ve dini inançların nasıl yorumlanması gerektiği konusunda tartışmalara yol açtı.