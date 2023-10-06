Sri Lanka'yı sel vurdu: 6 ölü

Güney Asya ülkesi Sri Lanka, bir haftadır etkili olan şiddetli muson yağışları ile mücadele ediyor.

Şiddetli yağışların vurduğu başkent Colombo'nun yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Galle bölgesinde toprak kayması meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde okullar kapatılırken aynı zamanda bölgede çamur kaymaları ve ağaç devrilmeleri de yaşandı.

Sri Lankalı yetkililer toprak kaymasında 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer 5 kişinin hareket halinde olan otobüsün üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği 1 kişinin ise Galle bölgesindeki toprak kayması sırasında evine kaya düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca otobüsün üzerine ağacın devrilmesi sonucu 5 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Afet Yönetim Merkezi, sel ve toprak kaymalarının 12 ilçede yüzlerce evin hasar gördüğünü, bin 473 ailenin geçici barınaklara yerleştirildiğini ve 50 binden fazla kişinin etkilediğini açıkladı.