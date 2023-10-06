Sri Lanka'yı sel vurdu: 6 ölü

Sri Lanka’da şiddetli yağışların neden olduğu selde en az 6 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Sri Lanka'yı sel vurdu: 6 ölü

Güney Asya ülkesi Sri Lanka, bir haftadır etkili olan şiddetli muson yağışları ile mücadele ediyor.

Şiddetli yağışların vurduğu başkent Colombo'nun yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Galle bölgesinde toprak kayması meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde okullar kapatılırken aynı zamanda bölgede çamur kaymaları ve ağaç devrilmeleri de yaşandı.

Sri Lankalı yetkililer toprak kaymasında 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer 5 kişinin hareket halinde olan otobüsün üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği 1 kişinin ise Galle bölgesindeki toprak kayması sırasında evine kaya düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca otobüsün üzerine ağacın devrilmesi sonucu 5 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Afet Yönetim Merkezi, sel ve toprak kaymalarının 12 ilçede yüzlerce evin hasar gördüğünü, bin 473 ailenin geçici barınaklara yerleştirildiğini ve 50 binden fazla kişinin etkilediğini açıkladı.

screenshot-1-002.png

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Son Haberler
Eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldüren sanıktan pişkin savunma Yaşam
Eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldüren sanıktan pişkin savunma
Fransa'da bu sefer de otobüs şoförleri greve gitti Dünya
Fransa'da bu sefer de otobüs şoförleri greve gitti
CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı toplantıya sadece 7 kişi katıldı Siyaset
CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı toplantıya sadece 7 kişi katıldı
Kastamonu’da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı Gündem
Kastamonu’da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
Filtre kahve nasıl yapılır? French press ile filtre kahve nasıl demlenir? Gündem
Filtre kahve nasıl yapılır? French press ile filtre kahve nasıl demlenir?
Ahmet Nur Çebi'nin planı belli oldu. Kongre kararı aldı ama Spor
Ahmet Nur Çebi'nin planı belli oldu. Kongre kararı aldı ama
Hülya Avşar siyah bikinisiyle dans ederek yaza veda etti. Tuğba Ekinci’den yorum gecikmedi Magazin
Hülya Avşar siyah bikinisiyle dans ederek yaza veda etti. Tuğba Ekinci’den yorum gecikmedi