SSD’lerde Yeni Dönem: Crucial P310 ile Tanışın

Crucial’ın P310 SSD’si, büyük bir başarıya imza atıyor. Şirket, NVMe SSD'nin yeni tam uzunluktaki M.2 2280 versiyonunu bugün piyasaya sürdü. Orijinal Crucial P310, bu yılın başlarında 2230 form faktöründe piyasaya sürüldü ve Steam Deck taşınabilir bilgisayarı için en iyi SSD’lerden biri haline geldi.

2280 P310, 7.100 MB/sn okuma ve 6.000 MB/sn yazma hızlarıyla, daha küçük abisiyle aynı performans seviyelerini koruyor. PCIe Gen4 üzerinden işlem yapıyor ve bu, Crucial’ın P3 Plus’a göre sadece birkaç dolar fazlaya %40 performans artışı sağlıyor. P310, 500 GB için 88 dolar, 1 TB için 114 dolar ve 2 TB için 189 dolardan satışa sunuluyor. Bu fiyatlar, son haftalarda bazı fiyat artışlarına maruz kalan ancak bugün Crucial’ın web sitesinde MSRP’sine geri dönen P310 2230’dan biraz daha uygun.

2280 modelinin, 2230 versiyonuyla aynı donanım kombinasyonunu koruduğunu düşünüyoruz. Bu kombinasyon Phison E27T kontrolcüsü ve Micron’un 232 katmanlı QLC flaşını içeriyor. Inland TN470 incelememizde Phison E27T kontrolcüsüne daha derin bir bakış sunuyoruz; bu kontrolcünün yüksek hızda çalışırken enerji verimli olduğunu ve flaş depolama alanını son derece iyi değerlendirdiğini belirtiyoruz.

Micron’un P3 Plus’ta gördüğümüz QLC flaşı, güçlü flaşlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu flaş, daha dayanıklı QLC kalıplarından biri olarak tasarlanmış; bu, ömür boyu yazma başına TB başına sadece 220 TB olarak derecelendirildiği anlamına geliyor. Crucial’ın kendi PCMark testlerine göre, bu QLC flaş Phison kontrolcüsüyle oldukça iyi eşleşerek Samsung 990 EVO’ya kıyasla %20’lik bir performans artışı sağlıyor.

Micron’un QLC flaşı, daha dayanıklı flaş kalıplarının 2230 alan sınırlarıyla iyi çalışmayabileceği Steam Deck için açık bir seçimdir, ancak potansiyel masaüstü veya dizüstü bilgisayar kullanıcıları için caydırıcı olabilir. Günümüzün TLC flaş teklifleri, P310’un 0,12 günlük sürücü yazmalarının etrafında daireler çizebilir. Bu nedenle, oyun kütüphanelerini veya diğer verileri sürekli olarak döngüye sokan kullanıcılar alternatif seçeneklere yönelmelidir.

Crucial P310 şu anda Crucial’ın web sitesinde 500 GB, 1 TB ve 2 TB boyutlarında mevcut. Daha küçük versiyonu gibi, 2 TB versiyonu performans ve fiyat açısından en çekici seçenek olarak öne çıkıyor. Özellikle PS5 veya masaüstü kullanımları için soğutuculu bir modelin önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.