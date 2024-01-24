SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak? Yeni zamlı SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar?

SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan zam oranı yükseltildi. Vatandaş emekli maaşlarının yükseltilmesiyle yeni zamlı SSK ve Bağkur emekli maaşlarının ne kadar, kaç TL olacağını merak ediyor. Peki, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak? Yeni zamlı SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları ne kadar?

ZAMLI SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranı, Ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiği belirtiliyor.

Zam oranının artışıyla birlikte, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş tutarları yeniden belirlendi. Ancak bu artış, ilk aşamada yalnızca yüzde 37,57 oranındaki zamların dikkate alınarak ödenecek.

İlave yüzde 5 artıştan kaynaklı farklar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ancak, kök aylıkları 6 bin 700 lira ve altında olanlar bu zamdan yararlanamayacak ve sadece 10 bin lira alacaklar.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI

7 bin 750 TL Emekli Maaşı: Yüzde 49,25 artışla birlikte, 7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi, yeni maaşıyla 11.566 TL alacak.

10 bin TL Emekli Maaşı: Yüzde 49,25 artışla birlikte, 10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi, yeni maaşıyla 14.925 TL alacak.

13 bin 500 TL Emekli Maaşı: Yüzde 49,25 artışla birlikte, 13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 TL olacak.

15 bin TL Emekli Maaşı: Yüzde 49,25 artışla birlikte, 15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 TL seviyesine çıkacak.

17 bin 500 TL Emekli Maaşı: Yüzde 49,25 artışla birlikte, 17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.