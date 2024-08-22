St. Gallen – Trabzonspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
St. Gallen – Trabzonspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında İsviçre’nin St. Gallen takımıyla karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 154. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

St. Gallen – Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Maç Ne Zaman ve Saat Kaçta?

St. Gallen – Trabzonspor maçı, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 22:00’da başlayacak.

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

Trabzonspor’un Avrupa Karnesi

Trabzonspor, bugüne kadar Avrupa kupalarında 153 maça çıktı. Bu maçlarda 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 60 yenilgi aldı. Bordo-mavililer, rakip fileleri 193 kez havalandırırken, kalesinde 208 gol gördü3.

Muhtemel 11’ler

St. Gallen: Ati Zigi, Faber, Stanic, Valici, Okoriji, Görtler, Quintilla, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Mendy, Okay, Bardhi, Trezeguet, Visca, Enis4.

Trabzonspor, St. Gallen karşısında alacağı iyi bir sonuçla UEFA Konferans Ligi’nde yoluna devam etmek istiyor.

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