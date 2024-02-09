Staj ve çıraklık mağdurları için düzenleme mi geliyor. SGK açıklama yaptı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SGK Başkanlığı'nda stajyerlerin durumu üzerine bir görüşme yapıldığını ve SGK başkan yardımcılarına ilgili raporların sunulduğunu açıklayan ve "Her şey çok güzel gidiyor" diyen Sosyal Güvenlik Uzmanı Onur Önal sözleri yalanlandı.

SGK YALANLADI

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "SGK'da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organları, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan 'SGK'da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı' başlıklı haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmamıştır." ifadesine yer verildi.

ONUR ÜNAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

SGK uzmanı Onur Ünal, çıkan haberler ve SGK'nın açıklaması sonrası sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak, paylaşımının manipüle edildiğini belirtti.

Ünal, görüşmenin SGK Başkanlığı'na sunulan rapor üzerine yapıldığını açıkladı.

Ünal'ın ilgili paylaşımı şu şekilde:

"Bazı haber siteleri ,Staj ve Çıraklık mağduriyeti ile ilgili SGK başkanlığına takdim ettiğimiz rapor üzerine görüşmemizi , SGK’da Eyt staj- çırak toplantısı yapıldı şeklinde , manipülasyona açık şekil de haber yapmışlardır .

Bahsi geçen görüşme , SGK başkanlığına sunmuş olduğumuz çözüm önerisi raporumuz üzerine bir görüşme gerçekleşmiştir .

Bu görüşmenin “ SGK staj ve çırak

mağdurları İÇİN toplantı düzenledi “ şeklinde yansıtılması gerçeği yansıtmamaktadır .

Tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur …"

NE OLMUŞTU?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Onur Önal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SGK Başkanlığı'nda stajyerlerin durumu üzerine bir görüşme yapıldığını ve SGK Başkan Yardımcılarına ilgili raporların sunulduğunu belirterek "Süreci sağlıklı ve çözüm odaklı bir şekil de yürütüyoruz … Herşey çok güzel gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.