Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, stajın bir eğitim faaliyeti olduğunu ve sigorta başlangıcı olarak sayılamayacağını söylemişti. Avrupa'da gurbetçilerin yaptığı staj ise Türkiye'deki emekliliklerine etki ediyor.
Zorunlu staj faaliyeti tıpkı Türkiye'de olduğu gibi birçok Avrupa ülkesinde de uygulanıyor. Milyonlarca EYT'liye emeklilik kapısını açan tasarının dışında bırakılan staj ve çıraklık sigortası mağdurları, günlerdir seslerini yetkililere duyurmak için Türkiye'nin dört bir yanında eylem düzenliyor.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, açıklanan tasarıda mağduriyet olmadığını belirterek, staj sigortasında bir işveren olmadığını, bu sebeple staj faaliyetinin bir iş akdi olarak kabul edilemeyeceğini duyurmuştu.
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AVRUPA'DA STAJ İŞ GİRİŞİ SAYILIYORHer ne kadar Avrupa ülkelerinin emeklilik sistemi Türkiye'den farklılık gösteriyor olsa da temelde neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde zorunlu staj faaliyeti kapsamında yapılan sigorta primleri emekliliği doğrudan etkiliyor.
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GURBETÇİLERİN STAJLARI TÜRKİYE'DE KABUL EDİLİYOR Milyonlarca Türk vatandaşının kendi ülkesinde yaptığı staj sigortaları emekliliklerine etki etmiyorken, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da yer alan milyonlarca gurbetçi, staj sigortası primlerini Türkiye'deki emeklilikleri için kullanabiliyorlar.
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Vatandaşlar, söz konusu ayrımın kendi vatandaşına karşı yapılan bir zulüm olduğunu belirterek yetkililere derhal yanlıştan dönme çağrısında bulundu.
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YARGITAY KARARI VARYargıtay’ın kararıyla Türkiye’de yıllardır talep edilen ancak gerçekleşmeyen staj süresinin sigorta başlangıcı sayılması, 2016 yılındaki karar ile Almanya’da yaşayan gurbetçilere tanınmıştı.
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Yargıtay, Almanya’da mesleki eğitim dolayısıyla zorunlu prim ödenen dönemleri, sigorta başlangıç tarihi olarak kabul etmişti.
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Yurtdışındaki gurbetçilerin Türkiye’de emekli olabilmek için borçlanma yapmalarını düzenleyen 3201 sayılı Kanun’a göre, Türk vatandaşlığında geçen 18 yaşından sonraki süreler borçlanılabiliyor. Borçlanma, yurtdışında sigortalı olarak çalışılan dönemler ile bu dönemler arasında her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen süreler için yapılabiliyor.
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 6 Nisan 2016 tarihinde verdiği 2016/481 sayılı kararı (Esas no: 2014/10-454), on binlerce gurbetçiyi sevindirecek.
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Dava konusu olayda, 1998 yılında izinle Türk vatandaşlığından çıkan 1975 doğumlu bir gurbetçi 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak, borçlanma talebinde bulundu ve sigortalılık başlangıç tarihinin de mesleki eğitiminden dolayı zorunlu prim ödemesi yapılan 1993 yılı olarak kabul edilmesini istedi.