Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar

Yurtdışındaki gurbetçilerin Türkiye’de emekli olabilmek için borçlanma yapmalarını düzenleyen 3201 sayılı Kanun’a göre, Türk vatandaşlığında geçen 18 yaşından sonraki süreler borçlanılabiliyor. Borçlanma, yurtdışında sigortalı olarak çalışılan dönemler ile bu dönemler arasında her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen süreler için yapılabiliyor.