Stalin görseli Gürcistan’ı karıştırdı

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, İkona denilen görsellerde Rus Ortodoks azizi olan Aziz Matrona'nın Stalin'i kutsadığı görülüyor.

Ülkedeki STK’lar ikonanın silinmesi için büyük bir çağrı yaptılar.

Toplumdan gelen tepkileri "kilise karşıtı kampanya" şeklinde nitelendiren Andria Jagmaidze, ilgili görselin Stalin'in ikonası olmadığını, içinde Stalin'in de yer aldığı bir ikona olduğunu savundu.

Jagmaidze, ikonalarda kötü karakterlerin de, Diocletian gibi, yer alabileceğini belirtti. Ancak Stalin’in ikonada kötü bir bağlamda resmedilmediğini vurguladı.

İKONAYA BOYA FIRLATILDI

Nata Paradze’nin, Stalin ikonasına boya fırlattığı iddia edildi. Bu durum, radikal sağcıların tepkisini çekti ve Paradze hedef haline geldi.

Paradze’nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı 3 saniyelik video, ikonanın boyayla kaplandığını gösteriyordu. Videoyu paylaşmasının ardından, radikal sağcı Alt Info grubunun üyeleri Paradze’nin evine saldırı girişiminde bulundu.

Paradze, saldırıya uğrayanların sadece kendisi olmadığını, bazı arkadaşlarının da saldırıya maruz kaldığını belirtti.

Stalin’in kilise tarafından bir “etki silahı” olarak kullanıldığını iddia eden Paradze, bunun Rusya’nın bir hamlesi olduğuna inandığını ifade etti.

Paradze, Stalin’in tüm ailesini öldürdüğünü ve topluma sadece terör ve korku aşıladığını söyledi. Ona göre, Stalin bir kahraman değil. Paradze’nin, polis tarafından da sorgulandığı belirtildi.

'HRİSTİYANLIK KARŞITI PROVOKATİF EYLEM'

İktidardaki Gürcü Hayali partisi, ikonaya boya fırlatılmasını “Hristiyanlık karşıtı, kilise karşıtı ve provokatif bir eylem” olarak nitelendirdi.

Hükümet, olayın ardından harekete geçerek, kiliseye yönelik aşağılamaları engellemek için “dini binaları ve objeleri aşağılama” suçuna öngörülen cezaları artırmayı planlıyor.

Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin, ölümünden yıllar sonra bile doğum yeri olan Gürcistan’da tartışmalı bir figür olmaya devam ediyor.

Bazı Gürcistan vatandaşları, milyonlarca insanı öldüren Stalin’i, Adolf Hitler benzeri bir isim olarak görüyor.

Ancak bazıları, Sovyetler Birliği’ne olan nostaljileri nedeniyle Stalin’e bağlılık gösteriyor. Ülkenin her yerinde hâlâ Stalin için dua eden insanlar ve Stalin fotoğraflarının asılı olduğu duvarlar bulunabiliyor.

İKONA NEDİR?

Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimleri ifade etmek için kullanılan terimdir.