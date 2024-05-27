Stalingrad Muharebesi hakkında bilmeniz gereken 10 gerçek

Volga Nehri'nin Kafkaslar ve Hazar Denizi'nden Rusya'nın merkezine giden önemli bir yol olması nedeniyle, bugün Volgograd olarak isimlendirilen şehir, stratejik açıdan önemliydi ve mevcut tüm asker ve siviller burayı savunmak için seferber edilmişti.

Kentin Stalin adından ilhamla isimlendirilmesinden dolayı şehir, her iki taraf için de ciddi bir propaganda unsuru haline geitriyordu.

Hitler savaş ilanından kısa bir süre sonra Stalingrad'ın tüm erkeklerinin öldürüleceğini, kadın ve çocuklarının sınır dışı edileceğini açıklayarak Almanların milliyetçi duygularını gıdıklamıştı.