Starbucks bilançosu boykot etkisinde

Mali takvimde 31 Mart 2024'te biten üç aylık dönemi ikinci çeyrek olarak kabul görülen ABD'li kahve zinciri Starbucks, bilançosunu yayımladı.

Bu veriler kapsamında şirketin gelirleri Ocak-Mart aylarında yıllık olarak yüzde 2 azalarak yaklaşık 8,6 milyar dolara düştü. Piyasa şirketin 9,1 milyar dolar gelir sağlamasını tahmin ediyordu.

Söz konusu dönemde artış olması öngörülen Starbucks'ın aynı mağaza satışları da yüzde 4 azalarak 2020 sonundan bu tarafa ilk düşüşünü gösterdi. Starbucks mağazalarının trafiği de yüzde 6 azalış kaydetti.

Şirketin 2023’ün ocak-mart döneminde 79 sent olan hisse başına karı, 2024’ün aynı döneminde 68 sente düştü. Ayrıca şirketin hisse başına 79 sent kazanç getirmesi tahmin ediliyordu.

"TERS RÜZGARLAR SÜRÜYOR"

Starbucks'ın CEO'su Laxman Narasimhan, şirketin bilançosunun açıklanmasının sonrasında düzenlediği yatırımcı telekonferansında, "Bu çeyrekteki performansımız hayal kırıklığı yarattı ve beklentilerimizi karşılamadı." İfadelerini kullandı.

Zorlu bir çalışma ortamıyla karşı karşıya olduklarına dikkat çeken Narasimhan, önceki çeyrekteki ters rüzgarların sürdüğünü açıkladı.