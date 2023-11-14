Starbucks çalışanlarından tarihi karar

Starbucks çalışanları 16 Kasım tarihinde tarihinin en büyük grevine çıkmaya hazırlanıyor.

Starbucks çalışanlarından tarihi karar

Starbucks’ın sendikalı çalışanları bugüne kadarki en büyük grevlerine 16 Kasım tarihinde çıkmaya hazırlanıyor.

Dev şirkette sendikalı olma kararı alan şirket çalışanları, yüzlerce iş yerinde binlerce çalışan ile Perşembe günü iş bırakma eylemine girmeye hazırlanıyor.

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BloombergHT’nin haberine göre, grev, Starbucks'ın tatil temalı yeniden kullanılabilir bardaklar dağıttığı popüler bir promosyon etkinliği olan şirketin Kırmızı Bardak Günü'ne denk getiriliyor.

Sendika, Starbucks'ın bu tür promosyonlar sırasında özellikle zahmetli olan personel ve zamanlama gibi konularda iyi niyetle müzakere etmeyi yasadışı bir şekilde reddettiğini söylüyor.

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Starbucks’ın ise sendikaya gönderdiği bir e-postada adil bir şekilde müzakere etmeyi reddeden tarafın sendika olduğunu söyledi. İki taraf birçok mağazada, çalışanların video konferans yoluyla katılmalarına izin verilip verilmemesi de dahil olmak üzere toplantıların temel kuralları konusunda anlaşmazlığa düştü.

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Pazartesi günü kahve zinciri, sendikanın sözleşme görüşmeleri için bir araya gelmeyi kabul etmesinin üzerinden aylar geçtiğini iddia ederken, sendika Starbucks'ın işçilerin haklarına yönelik yasadışı ihlalleri kabul etmedikleri sürece görüşmeyi reddettiğini iddia etti.

Starbucks'tan yapılan açıklamada, "Workers United'ın bu hafta ABD'deki mağazalarımızın küçük bir bölümünde bir günlük eylem yapacağını kamuoyuna duyurduğunun farkındayız" denildi.

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