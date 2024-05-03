Starbucks CEO'su canlı yayındayken hisseleri çakıldı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından ticari şirket olarak en çok etkilen markalardan birisi de Starbucks oldu. Şirket protesto ve boykot çağrılarının ardından Starbucks günü yüzde 16’lık bir değer kaybı ile kapattı. Şirketin bugüne kadar ulaştığı en yüksek hisse değerinden bu yana yaşanan kayıp ise 35 milyar dolara ulaştı.

Dünyanın en meşhur kahve zincirinin Nasdaq’ta işlem gören hisselerinin toplam piyasa değeri ise 85 milyar dolara kadar geriledi.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Rakamlar ise Starbuck’ın CEO’su Narasimhan tarafından bir canlı yayında açıklandı. Şirketin düşen hisse değerini toparlamak için canlı yayına çıkan CEO, yaptığı açıklamada, “Müşteriler ve Çin üzerindeki baskılar ve Orta Doğu'daki iş dünyasının diğer coğrafyalarda da bizi etkilemesi nedeniyle çok zorlu bir çeyrekti”

10 DAKİKA KONUŞTU ŞİRKET YÜZDE 5 DAHA DÜŞTÜ

Narasimhan’ın katıldığı 10 dakikalık canlı yayın esnasında Starbucks hisselerinde yüzde 5 bir değer kaybı daha yaşandı.

Bu olay dikkatleri topladı. 31 Mart 2024 tarihinde biten 3 aylık bir dönemde ABD merkezli kahve zinciri dünün bilançosunu açıkladı.

Açıklanan verilere göre Ocak- Mart arsı dönemde hisseler yüzde 2 oranında azalarak 8,6 milyar dolara kadar geriledi. Piyasa beklentilerinin de bu dönem içerisinde 9,1 milyar dolara kadar geriledi.

Dünyanın en meşhur kahve zinciri olan Starbucks’ın bir önceki çeyrekte satışlarının yavaşlamasının nedenini ise İsrail’e yönelik tutumlarının yanlış algılanması olarak açıkladı ve boykotların bu konuda kendileri için kötü bir sonuca neden olduğu yine şirket tarafından belirtildi.