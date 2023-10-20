Starbucks Filistin'e savaş açtı. Resmi açıklama da geldi

ABD'li kahve zinciri Starbucks, Filistin ile ilgili paylaşımlarından ötürü 'Starbucks Workers United' sendikasını dava edeceğini duyurdu. Konuyla ilgili firmanın Genel Müdür Yardımcısı Sara Kelly açıklama yaptı.

KAYNAK: İHA
Starbucks Filistin'e savaş açtı. Resmi açıklama da geldi

Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan Starbucks, Filistin'le dayanışma paylaşımında bulunduğu gerekçesiyle 'Starbucks Workers United' adlı sendikaya dava açacağını açıkladı.

ABD medyasındaki haberlere göre, Starbucks'ın Genel Müdür Yardımcısı Sara Kelly, sendikanın Filistin ile dayanışma mesajı verdiği paylaşıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kelly, sendikanın paylaşımının şirketin görüşlerini yansıtmadığını ve paylaşımda Starbucks'ın isminin kullanılmasının insanların kafasını karıştırdığını ileri sürerek sendikaya dava açmaya hazırlandıklarını söyledi. Kelly, bazı müşterilerin söz konusu paylaşımdan dolayı duyduğu öfkeyi mağaza çalışanlarından çıkardığını belirtti.

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"ŞİRKETİMİZİ TEMSİL ETMİYOR"

Sendikanın görüşlerine kesinlikle katılmadıklarını ifade eden Kelly, "Workers United adımızı, logomuzu ve fikri mülkiyetimizi kullanmaya devam ettiği için, bazı insanlar bu paylaşımı yanlışlıkla bizimle ilişkilendiriyor. Workers United, Starbucks adına konuşmamaktadır ve şirketimizin görüşlerini temsil etmemektedir. Sendikanın sözleri ve eylemleri sadece ve sadece kendilerine aittir" ifadelerini kullandı.

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