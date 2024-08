Starbucks hisseleri yükseldi

New York merkezli hedge fonu Starboard Value, kahve devinin hisse senedi fiyatını iyileştirme planlarıyla Starbucks'ta ( SBUX ) hisse satın aldı.

Son 13F dosyasına göre Starboard Value ayrıca Bloomin' Brands (BLMN), GoDaddy (GDDY), News Corp (NWSA) ve Salesforce (CRM) hisselerinin yanı sıra diğer şirketlerin hisselerine de sahip .

Bu arada Starbucks, başka bir aktivist yatırımcı olan Elliot Investment Management ile bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Elliott, şirkette kendi pozisyonunu oluşturdu ve perde arkasında değişiklikler için baskı yapmaya çalıştı.

Elliott Investment, Starbucks'ın yönetim kurulunda temsil için yarışıyor ve potansiyel olarak bir yönetim kurulu koltuğu için bir vekalet savaşı başlatabilir. Starboard Value'nun da bir yönetim kurulu koltuğu elde etmeye çalışıp çalışmayacağı ise henüz belirsiz.

Eski CEO Howard Schultz, Starbucks'ın en büyük hissedarı olmaya devam ediyor.

HİSSELER TIRMANIŞA GEÇTİ

Starbucks hisseleri Pazartesi günü %2,6 yükseldi. Satışların yavaşlaması nedeniyle hisseler 2024'te yaklaşık %20 düşerek şirketin tahminlerini düşürmesine yol açmıştı.

Öte yandan KeyCorp (KEY), Pazartesi günü The Bank of Nova Scotia'ya yaklaşık 2,8 milyar dolara %14,9 hissesini satmayı kabul ettiğini duyurdu. Scotiabank olarak da bilinen Bank of Nova Scotia, hisse başına 17,17 dolar ödeyecek. Bu, Cuma günü 14,61 dolarlık kapanış fiyatına göre yaklaşık %17,5 prim anlamına geliyor.

Scotiabank, antitröst ve Federal Rezerv onayını sağlamak için hisseleri iki dilim halinde satın alacak. İki taraf, kapanış koşulları ve onaylara tabi olarak Ağustos sonunda ilk 0,8 milyar dolarlık yatırımı tamamlamayı bekliyor. İkinci, 2 milyar dolarlık yatırımın 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

KeyCorp, yatırımın sermaye gücü ve ödeme gücünün bir ölçüsü olan ortak öz sermaye kademe 1 (CET1) sermaye oranını 195 baz puan artırarak %12,4'e çıkaracağını tahmin ediyor. Cleveland merkezli banka, anlaşmanın ayrıca KeyCorp'un hisse başına somut defter değerini %10'dan fazla artırması gerektiğini söyledi.

KeyCorp ayrıca anlaşmayla birlikte satışa hazır menkul kıymet portföyünün potansiyel yeniden konumlandırılmasını değerlendirmeyi planlıyor. Amaç, karlılık zamanlamasını, likiditeyi ve sermaye iyileştirmelerini hızlandırmak ve dayanıklılığı artırmaktır. KeyCorp, bu iki hamlenin sermaye oranını %11,3'ten %11,6'ya çıkarmasını bekliyor.

Banka, anlaşmanın KeyCorp'un 2025 hisse başına kazancını düşük tek haneli rakamlara çıkarması ve 2026 hisse başına kazancına da hafif katkı sağlaması gerektiğini belirtti.