Starbucks satışları çakıldı

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışlarında, nisan-haziran döneminde yüzde 3 düşüş görüldü.

Mali takviminde 30 Haziran'da sona eren üç aylık dönemi üçüncü çeyrek olarak kabul eden kahve zinciri Starbucks, bilançosunu yayımladı.

Bu verilere göre, Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları ilgili dönemde yüzde 3 azalış kaydetti. Şirketin Kuzey Amerika'daki satışları yüzde 2 olurken, uluslararası satışları yüzde 7 gerileme yaşandı.

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Starbucks'ın toplam net geliri, nisan-haziran döneminde yüzde 0,6 azalarak 9,11 milyar dolar düzeyine indi.

Şirketin toplam net geliri 2023’ün aynı döneminde 9,16 milyar dolar olmuştu.

Piyasa beklentileri şirketin gelirinin söz konusu dönemde 9,24 milyar dolar olmasıydı.

Starbucks'ın 2023’ün nisan-haziran döneminde 99 sent olan hisse başına karı da 2024’ün aynı döneminde 93 sente indi. Şirketin hisse başına karı bu dönemde piyasa beklentilerine paralel oldu.

BOYKOT ETKİSİ

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılardan dolayı protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son iki çeyrekte negatif olarak etkilendi.

Kahve zinciri, 2023’te ekim-aralık döneminde, kısmen Orta Doğu'daki mağazalardaki satışların olumsuz etkilenmesiyle yıllık satış tahminini düşürmüştü.

Şirketin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azılış kaydederken, küresel satışları yüzde 4 azalarak 2020’den beri ilk düşüşünü kaydetmişti. ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışlarında, nisan-haziran döneminde yüzde 3 düşüş görüldü.

Mali takviminde 30 Haziran'da sona eren üç aylık dönemi üçüncü çeyrek olarak kabul eden kahve zinciri Starbucks, bilançosunu yayımladı.

Bu verilere göre, Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları ilgili dönemde yüzde 3 azalış kaydetti.

Şirketin Kuzey Amerika'daki satışları yüzde 2 olurken, uluslararası satışları yüzde 7 gerileme yaşandı.

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Starbucks'ın toplam net geliri, nisan-haziran döneminde yüzde 0,6 azalarak 9,11 milyar dolar düzeyine indi.

Şirketin toplam net geliri 2023’ün aynı döneminde 9,16 milyar dolar olmuştu.

Piyasa beklentileri şirketin gelirinin söz konusu dönemde 9,24 milyar dolar olmasıydı.

Starbucks'ın 2023’ün nisan-haziran döneminde 99 sent olan hisse başına karı da 2024’ün aynı döneminde 93 sente indi. Şirketin hisse başına karı bu dönemde piyasa beklentilerine paralel oldu.

BOYKOT ETKİSİ

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılardan dolayı protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son iki çeyrekte negatif olarak etkilendi.

Kahve zinciri, 2023’te ekim-aralık döneminde, kısmen Orta Doğu'daki mağazalardaki satışların olumsuz etkilenmesiyle yıllık satış tahminini düşürmüştü.

Şirketin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azılış kaydederken, küresel satışları yüzde 4 azalarak 2020’den beri ilk düşüşünü kaydetmişti.