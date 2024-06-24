Starbucks ve Burger King saldırılarına ilişkin 16 kişi gözaltında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Starbucks ve Burger King saldırılarına ilişkin 16 kişi gözaltında

Diyarbakır'da 'Starbucks ve Burger King' saldırılarına ilişkin 16 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da İsrail aleyhine slogan atarak Burger King ve Starbucks şubelerine saldırı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da iş yerlerine maddi hasar veren ve İsrail aleyhine slogan atan bir grubun, Burger King ve Starbucks şubelerine saldırmasına ilişkin 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 şahsın işlemleri Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır.

Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir.

diyarbakir-da-starbucks-ve-burger-king-e-saldiri-16-kisi-gozaltina-alindi.webp

İlgili Haberler
Diyarbakır’da Hizbullah’ın sloganıyla Burger King ve Starbucks’a saldırdılar
Son Haberler
Masquerade gece kulübü faciasında yeni gelişme! 29 kişi feci şekilde can vermişti Gündem
Masquerade gece kulübü faciasında yeni gelişme! 29 kişi feci şekilde can vermişti
Bakanlık 51 ilde kelepir arsa satıyor. Elini çabuk tutan alacak Ekonomi
Bakanlık 51 ilde kelepir arsa satıyor. Elini çabuk tutan alacak
Lütfü Türkkan'ın babasının camcı dükkanının önünde çekilen resmin detayını Caner Taslaman açıkladı Magazin
Lütfü Türkkan'ın babasının camcı dükkanının önünde çekilen resmin detayını Caner Taslaman açıkladı
Adıyaman’da orman yangını Yaşam
Adıyaman’da orman yangını
Bir belediye İsrail’le ticareti kesti Dünya
Bir belediye İsrail’le ticareti kesti
Yangının çıkış anının görüntüleri. Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti Gündem
Yangının çıkış anının görüntüleri. Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti