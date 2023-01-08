Ünlüler zamlara bir bir isyan ediyor. Serkan Altunorak Starbucks’a savaş açtı

İmkansız Aşk, Melekler Korusun, Muhteşem Yüzyıl ve Kuş Uçuşu gibi birçok proje ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Serkan Altunorak, sosyal medya hesabından gelen zamlara isyan etti.

"SENİNLE İŞİM BİTMİŞTİR"

Bir kahve zincirinden aldığı büyük boy kahveye 68 TL ödeyen başarılı oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bir büyük yulaf sütlü Americano'nun fiyatı 68 TL olamaz, olmamalı. Ben kabul etmiyorum. Hiç kusura bakma seninle işin bugün itibariyle bitmiştir. Senin hiç umurunda bile olmayabilir ama ben bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks 2023'ün yeni fiyatlarını belirlemişti. Starbucks, fiyatlarına ortalama yüzde 30-45 zam yapmıştı.

Kararla birlikte daha önce 22 liraya satılan küçük boy filtre kahve artık 32 lira oldu.

İşte zamlı Starbucks fiyatları...

Küçük boy filtre kahve fiyatı: 32.00 TL

Orta boy filtre kahve fiyatı: 36.00 TL

Büyük boy filtre kahve fiyatı: 41.00 TL

Venti (büyük) Iced Cappuccino fiyatı: 50.00 TL

Americano küçük boy kahve fiyatı: 35.00 TL

Küçük boy Caffe Latte: 39.00 TL

Orta boy Caffe Latte: 45.00 TL

Büyük boy Caffe Latte: 50.00 TL

Hot Chocolate küçük boy fiyatı: 48.00 TL

Hot Chocolate orta boy fiyatı: 54.00 TL

Hot Chocolate büyük boy fiyatı: 60.00 TL

Caffe Mocha küçük boy fiyatı: 53.00 TL

Caffe Mocha orta boy fiyatı: 61.00 TL

Caffe Mocha büyük boy fiyatı: 67.00 TL

Türk çayı küçük boy fiyatı: 18.00 TL

Türk çayı büyük boy fiyatı: 22.00 TL

Türk kahvesi: 28 lira

Duble Türk kahvesi: 32 lira

Caffe Americano tall 35,00 TL

Caffe Americano grande 39,00 TL

Caffe Americano venti 44,00 TL

Flat White 40,00 TL

Ristretto Bianco 40,00 TL

Espresso tek 25,00 TL

Espresso duble 31,00 TL