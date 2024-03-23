Starbucks’ın tuvaletinde gizli kamera bulundu. Ünlü marka açıklama yaptı

Kaliforniya'daki bir Starbucks şubesinde skandal yaşandı. Ünlü kahve zinciri Starbucks'ta tuvalete gizli kamera yerleştirildiği ortaya çıktı.

Polis ekipleri kameranın bir çalışan tarafından 31 Ocak'ta konulduğunu söyledi. Ekipler kameranın tuvalete bakan lavabonun altında bulduğunu aktardı.

Tuvalette 90’dan fazla kurbanın kameraya alındığı iddia edildi. Skandalla ilgili 35 yaşındaki şüpheli Louie Juarez Jr. tutuklandı.

Juarez Jr. Santa Clara İlçesi Ana Hapishanesi'ne gönderilerek tutuklandı. İddiaya göre ise 4 ile 85 yaşları arasında değişen kurbanların olduğu söylenildi.

Evinde gözaltına alınan Juarez’ın evinde başka mikro kameralar, bir saldırı tüfeği dahil 20 ateşli silah, ruhsatsız bir silah ve yüksek kapasiteli şarjörler ele geçirdi.

AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananlar üzerine Starbucks, bunun ''Son derece rahatsız edici bir olay olduğunu'' söyledi.